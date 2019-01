Карякин перевернулся и потерял шансы на победу в "Дакаре": видео

Автогонщик Сергей Карякин попал в серьезную аварию во время седьмого этапа ралли "Дакар-2019", сообщает uralweb.ru.

Видео инцидента опубликовали в твиттере DAKAR RALLY. На кадрах видно, как транспорт переворачивается после неудачного преодоления песчаного спуска.

Багги получило серьезные повреждения. На ремонт ушло более трех часов.

После шестого этапа победитель "Дакар-2017" занимал второе место в зачете. В связи с аварией Карякину, представляющему Snag Racing Team, удалось прийти к финишу только девятнадцатым. Теперь он занимает девятую строчку.

Сам спортсмен признал, что потерял все шансы попасть на пьедестал, и извинился перед своими болельщиками.

"Мы перевернулись с песчаной дюны, потом мы пробили два колеса, потом взорвался ремень вариатора, а потом сломалась переговорка, — сказал Карякин. — Конечно же, ожидать каких-то подиумных результатов нет смысла".

