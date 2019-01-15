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Приговор в отношении водителя автомобиля Lexus, по вине которого в Барнауле произошло ДТП и погибли два человека, вступил в силу, сообщили в краевой прокуратуре.
Напомним, что эта авария, вызвавшая большой резонанс в краевой столице, произошла в апреле 2018 года на улице Трактовой. Обстоятельства трагедии были таковы.
Мужчина, лишенный права управления транспортным средством, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Lexus со скоростью более 90 километров в час.
В итоге водитель выехал за пределы проезжей части на обочину, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирам женщине и мужчине были причинены тупые сочетанные травмы головы, грудной клетки, живота и таза, от которых на месте происшествия наступила их смерть", — отмечают в прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, сроком на три года.
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