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Депутат британского парламента от Лейбористской партии Тулип Сиддик перенесла роды ради голосования по Brexit, которое должно пройти во вторник, 15 января. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на газету Evening Standard.
Сиддик тяжело перенесла первую беременность, из-за чего ей рекомендовали родить второго ребенка путем кесарева сечения. Врачи назначили операцию на 4 февраля, но после развития гестационного диабета ее решили провести на 37-й неделе — 14 или 15 января.
Депутат попросила медиков перенести рождение ребенка на четверг, 17 января, и они удовлетворили просьбу парламентария.
Сиддик подчеркнула, что врачи разъяснили ей свои юридические и медицинские обязанности, и она пошла на данный шаг вопреки их советам. Известно, что депутат будет голосовать против Brexit.
Голосование по правительственному соглашению об условиях Brexit пройдет в палате общин парламента Великобритании во вторник, 15 января. Многие собираются проголосовать против существующего сценария.
Изначально голосование было запланировано на 11 декабря, но глава британского правительства официально объявила о его переносе из-за опасений, что многие члены парламента не поддержат соглашение.
Референдум по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство британцев одобрили его. Brexit должен пройти в ночь на 30 марта текущего года. Затем начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.
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