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Инвесторам в Барнауле предложат в аренду 11 земельных участков на ближайших аукционах, сообщает пресс-центр городской администрации.
Аукционы состоятся в январе и феврале. На предлагаемых земельных участках планируется создание производственных предприятий, логистических комплексов, объектов бытового обслуживания, административного и торгово-сервисного назначения, гаражей-стоянок и складов.
Речь идет об участках по следующим адресам:
Аукционы пройдут по адресу: Барнаул, улица Молодежная, 26, кабинет 304. Прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете аукциона и условиями его приобретения производятся в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00) по тому же адресу. Дополнительная информация по телефонам: 8 (3852) 380-135, 380-131, 380-126.
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