Опрос: число жертв харассмента в России растет вместе с возрастом

Россияне старше 45 лет почти вдвое чаще подвергались харассменту, чем люди до 24 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Как выяснилось, 4% опрошенных людей наиболее молодой возрастной категории работников считают себя жертвами сексуальных домогательств. Среди тружеников от 25 до 34 лет таких набралось 5%, а в возрасте старше 40 лет — 7%.
Аналитики пришли к выводу, что такой результат говорит о нескольких факторах. Во-первых, он связан с тем, что у молодых меньше трудового опыта, следовательно, меньше времени, чтобы "нарваться" на домогательства.
Во-вторых, это подтверждает, что проблема эффективно решается. Так, 11 лет назад количество пострадавших от харассмента в возрасте до 24 лет составляло приблизительно 10%, 25-34 лет — 13%.
Отметим, что опрос проводился с 10 по 14 января 2019 года. В нем приняли участие 3000 человек старше 18 лет, представляющие 441 населенный пункт во всех регионах страны.
Комментарии
хара.. чего?
толи харас с ментом, толи харас с мен(мужч), толи Harat`s pub, сеть ирландских пабов в Барнауле?