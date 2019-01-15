Фото: goputin.ru
Российский лидер Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия". Об этом в интервью "АиФ" рассказал Дмитрий Песков, передает "Российская газета".
Президент выбрал именно этот банк, так как он одним из первых попал под санкции против РФ после воссоединения Крыма с Россией, подчеркнул представитель Кремля.
Размер военной пенсии пресс-секретарь главы государства не уточнил, заявив, что не владеет информацией об этом. Также он напомнил, что зарплата президента и премьера устанавливается указом лидера страны.
Кроме этого, Песков рассказал, как часто Путин использует наличные. Согласно словам представителя Кремля, это происходит не чаще нескольких раз в год — например, когда глава государства катается на горных лыжах или заходит в кафе.
Комментарии