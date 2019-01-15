Парламент Алтайского края намерен поддержать инициативу барнаульских депутатов о введении ответственности за брошенные автомобили. Об этом сообщил председатель краевого Заксобрания, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.
"Осенью прошлого года было принято два краевых закона, дающие право органам местного самоуправления устанавливать правила благоустройства своей территории. Меры административного воздействия за нарушения в большей степени распространяются на автомобили, припаркованные на газонах, тротуарах и в других неположенных местах. Знаю, что депутаты Барнаульской городской Думы решили пойти дальше и в настоящее время рассматривают проблему, связанную с брошенными автомобилями. Такая проблема в городе есть", — прокомментировал Александр Романенко.
Об этом спикер АКЗС сказал в ходе личного приема граждан в региональной общественной приемной "Единой России". С такой проблемой на прием пришел барнаулец Сергей Калинин. Он является председателем совета дома № 27 по улице 50 лет СССР. Во дворе дома уже семь лет стоит крупногабаритный автомобиль, мешающий очистке двора от снега, благоустройству и проведению других хозяйственных работ.
"Его владельцы проживают в нашем доме, и на сегодняшний день у нас нет законных механизмов для того, чтобы убрать авто, который, по сути, брошен во дворе", — рассказал он.
Александр Романенко заверил, что депутаты краевого парламента окажут барнаульским коллегам помощь в подготовке данного документа, после чего рассмотрят его на мартовской сессий.
"Инициативы, исходящие с мест, от людей, непосредственно занимающихся решением проблем, важны для нас", — добавил Романенко.
Но он подчеркнул, что решение данного вопроса должно быть комплексное. Нужно ещё раз оценить размеры штрафов, чтобы от них нельзя было просто отмахнуться.
"При этом мы должны не просто предусмотреть наказание, но и разъяснять людям положения закона, создавать условия для его соблюдения — создавать парковки, где владельцы смогут хранить свои авто", — подытожил он.
Комментарии
наш двор!
газель синяя там стоит)
если в законе будет : просто штрафовать то это будет копилка для казны
а вот если после 2 штрафов - забирать авто на продажу то да.. сразу исчезнут все брошенки
продублирую свой коммент из прошлой темы
ну хоть что то полезное предложили. хотя со штрафами я не согласен. надо разрешить разукомплектацию брошенного авто без последующего уголовного или административного преследования борцов за чистоту дворов. будет намного действеннее.
у вас все дворы забиты брошенными авто. оставил ночевать во дворе - считай бросил.
раздать всем дворовым ночевальщикам штрафы.
16:08, поддерживаю! признать мусором любое авто, брошенное во дворе более, чем на одну ночь, и разрешить его утилизировать сознательным гражданам по своему усмотрению без какого-либо преследования.
чтобы не орали потом, "да я только разгрузиться подъехал" и т.д.
Прежде чем писать всякий неадекват, представьте себя на месте собственника машины.
15.01.2019 16:16
Гонец из Пензы
одной ночи мало. надо чтоб тачка имела все признаки брошенной. куча снега сверху, спущенные колеса, отсутствие движения по площадке и т.д.
Прежде чем писать всякий неадекват, представьте себя на месте собственника машины.
А почему нормальные жильцы должны твою рукожопость терпеть? У меня во дворе 3 телеги стоят на приколе уже больше года. Одной из них перед праздниками уже стекло боковое выхлестнули. И что вы думаете, хозяин объявился и что то исправил? Да вот фигушки. Продолжает стоять брошенка.
"одной ночи мало. надо чтоб тачка имела все признаки брошенной. куча снега сверху, спущенные колеса, .."
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накидать снега, спустить колёса - не вопрос
"представьте себя на месте собственника машины."
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не могу такое представить. никогда не бросал машину во дворе.
15.01.2019 16:33
- гость -
Как интересно. Выросло целое поколение людей, которые не то что не хотят поставить себя на место окружающих, а им вообще на окружающих плевать. А мы почему-то должны ставить себя на их место. Прежде чем купить авто, нужно трезво оценить нужность такой покупки и возможность сие авто содержать. А то купят на последние копейки ржавую железяку, у которой сил осталось доехать до двора, пригонят и бросят. Потом ни желания, ни средств на восстановление и эксплуатацию нет, а окружающие любуются на кучу металлолома, лишаются парковочного места, да и убирать территорию толком не могут. И на их место Вы предлагаете нам себя поставить?
представьте себя на месте собственника машины.
адекватный владелец ни за что не кинет на зиму свою дороголюбимую машину
надо чтоб тачка имела все признаки брошенной. куча снега сверху, спущенные колеса
еще разбитые об лобовуху куринные яйца и надпись на капоте из трех букв
Как выглядит автомобиль брошенный зимовать во дворе, совершенно понятно. Его внешнее состояние никак не подделать путем наброса на него снега/листьев и спуска колёс. Поэтому разводить по этому вопросу метафизику совершенно не нужно, оставленная телега должна быть убрана из двора, точка. При этом любителей использовать общую территорию для хранения своих вёдер как зимнюю стоянку, необходимо штрафовать. Отдельной кары заслуживают пациенты с болезнью "это моё место", таких надо лишать прав от 0,5 до 1 года и заставлять за свой счет убирать цепочки-замочки и прочие блокираторы.
24 часа достаточно для эвакуации
А если занемог звони эвакуаторщикам, они тебя оттащют на ближайшую парковку
вот не знаю как в соседнем дворе смогли наладить уборку но у них так:
за сутки до приезда бульдозера вешаются объявления - освободите двор для чистки снега
и что вы думаете? уже лет 5 двор пуст! все чистят до асфальта - вот молодцы
наверное были прецеденты - мол кто не убрал тот сам дурак с покореженным авто
личный транспорт должен стоять за городом. въезд в город - 300 р/час.
в городе только общественный.