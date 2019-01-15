Фото: n1.ru
Коттедж, который продавец называет замком, выставили на продажу в Новосибирске за 135 миллионов рублей. Особняк площадью 1200 "квадратов" находится на берегу Оби в посёлке Кудряшовский, пишет "НДН.Инфо".
На территории коттеджа расположены гараж на десять машин, выход на песчаный пляж, а также бассейн. В особняке четыре наземных этажа и один подземный, есть лифт. "Площадь участка — 1,3 га. Есть возможность увеличить площадь земли до 2,5 га", — цитирует издание текст объявления.
Отмечается, что летом аналитики N1.RU публиковали рейтинг коттеджей с приватным выходом на пляж. Самым дорогим вариантом тогда был коттедж в Заельцовском районе рядом с военным санаторием "Ельцовка". Кроме пляжа, там присутствует эллинг для катера. Стоимость объекта оценивалась в 75 миллионов рублей. Покупателя на данную недвижимость так и не нашлось.
Согласно расчетам аналитиков, средняя стоимость загородного дома в Новосибирске и окрестностях в данный момент равна 14,3 миллиона рублей. Во второй половине 2018 года средние цены на особняки упали на 8%.
Самыми дорогими коттеджами в районе Новосибирска являются те, что находятся на берегу Оби и Обского водохранилища. Вместе с домами у естественных водоемов в продаже присутствуют особняки с искусственными прудами.
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