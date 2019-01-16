Фото: turbina.ru, barnaul-city.blogspot.com
В Барнауле почти закончено благоустройство территории Нагорного парка. Знаковое место обрело новый облик и новую лестницу с набережной.
А ведь у парка очень богатая история, которая насчитывает почти 250 лет. В 1772 году здесь открыли Нагорное кладбище, где было похоронено много известных горожан. Также был построен храм, который в 30-е годы ХХ столетия вместе с кладбищем был уничтожен.
В 50-е годы уже на территории парка культуры и отдыха появились павильоны Выставки достижений народного хозяйства. После распада Советского Союза ВДНХ закрылась, а пожары уничтожили почти все павильоны и строения. Часть из них заброшенными так и простояла до относительно недавнего времени.
Из интересного в 2007 года здесь прошел граффити-фестиваль Paint Methods, на который съехались мастера из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Сургута, Новосибирска. Все вместе они создали картину площадью более 120 кв.м., главным персонажем которой стал черный ковбой с пистолетами.
Комментарии
Прости нас, Барнаул!
Лучше бы показали как он выглядел в 70-80-е