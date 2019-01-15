Процент по ипотеке повысился в Алтайском крае

Средний процент по ипотеке в Алтайском крае поднялся до 9,6%, сообщает Алтайский портал недвижимости. Это выше на 0,1%, чем в начале декабря.
Специалисты связывают это с подъемом ключевой ставки ЦБ. По их оценке, хотя банкиры осторожничают, не решаясь резко поднять размер годовых процентов, он все равно постепенно увеличивается.
Также эксперты обращают внимание на массовый отказ банков от акций, сулящих хорошие послабления кредитных условий. Некоторые из них сделали менее привлекательными, а другие приостановили.
Отметим, что на данный момент меньше всех переплачивают за ипотеку семьи с детьми. За счет государственного субсидирования самый низкий годовой процент для них составляет 6%.
Наименее выгодные условия на приобретение коммерческой недвижимости. Верхняя планка ставки по таким кредитам достигла 14,7%.
Комментарии
Ну вот. Обещали рост на выборах губернатора Томенко. И не говорите что слово не держит. 12 шагов. Вычеркиваем прорывы и рост. Осталось еще 10.