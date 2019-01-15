Прокурор Барнаула Владимир Елизаров организовал проверку соблюдения закона при содержании улично-дорожной сети города. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом стало сообщение СМИ о сотнях травмированных горожан на дорогах.
Статистику о полученных барнаульцами травмах предоставил краевой Минздрав. Так, "Вести Алтай" выпустили материал, что с 4 по 11 января в Барнауле пострадали почти 400 человек. За два месяца зимы — больше тысячи горожан, 328 человек лежат в больнице. Сейчас в травмпункты обращаются до восьми человек в день. Чаще всего горожане ломают руки и ноги.
Многие жалуются, что жителям, чтобы не упасть прямо под автобус, приходится прыгать с бордюра на ступеньку транспорта.
Прокуратура города проверит соблюдение законодательства при содержании улично-дорожной сети с участием районных прокуратур и сотрудников ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, говорится в сообщении ведомства.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", государственных стандартов в области содержания автомобильных дорог", — говорится в сообщении прокуратуры.
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