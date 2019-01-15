Фото: astro-world.ru
Аппарат из КНР "Чанъэ-4", ранее мягко приземлившийся на обратную сторону Луны, успешно провел первый в истории человечества биологический эксперимент на спутнике Земли. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.
Во вторник зонд отправил снимки с биологической испытательной нагрузки.
На фото видно, что на имеющихся семенах хлопчатника уже появились ростки. Это означает, что китайский аппарат провел первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности.
Для эксперимента ученые отобрали образцы шести биологических видов: хлопчатника, рапса, картофеля, резуховидки Таля, а также дрозофилов и дрожжей.
Последние снимки показывают, что у всходов семян хлопка хороший рост.
Подчеркивается, что это первые ростки, произрастающие на Луне после таких суровых испытаний окружающей среды, как низкая гравитация, сильная радиация и большая разница температур.
Комментарии