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В правительстве считают, что текущая естественная убыль населения России в 2023-2024 годах сменится приростом. Об этом заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова во время выступления на Гайдаровском форуме, пишет РБК.
"Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах", — цитирует издание слова вице-премьера.
Регионами с самой высокой убылью населения стали Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области (больше семи человек на тысячу жителей). При этом в регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области отмечается естественный прирост. Всего за 11 месяцев 2018 года "смертность в стране превысила рождаемость на 193 тысячи человек, или на 1,5 на 1 тысячу населения", — добавила Голикова.
По ее словам, коэффициент рождаемости уже составил 11 на тысячу населения. Это на 5,2% ниже аналогичного периода прошлого года. Смертность при этом была равна 12,5 на тысячу населения, "что равно уровню января-ноября 2017 года".
В 2018 году приток мигрантов, в последние годы компенсирующий естественную убыль населения РФ, перестал покрывать сокращение числа россиян. Согласно оценкам Росстата, численность населения впервые за последние десять лет сократилась. За январь—октябрь 2018 года она снизилась на 78,7 тысячи человек, естественная убыль при этом составила 180,5 тысячи человек.
Комментарии
Это какой же надо быть умной, чтобы быть такой дурой.
Пока эти так называемые люди у власти Россия вымрет окончательно!