Фото: fitnesstogether.com
Молдавский спортсмен-экстремал пробежал дистанцию 50 километров при температуре -60 градусов в Оймяконском улусе Якутии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на организаторов забега.
Уточняется, что благотворительный забег Дмитрия Волошина прошел в понедельник, 14 января. "Дмитрий пробежал дистанцию 50 км при температуре минус 60 градусов. Согласно метеорологическим сводкам, ощущаемая температура составила минус 67 градусов", — цитирует агентство текст сообщения.
Спортсмен преодолел дистанцию за шесть часов.
Волошин назвал данный забег самым тяжелым испытанием в его спортивной карьере. "Это — как выход в открытый космос, жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно — кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом. Тут мне и пригодился мой фридайверский опыт по задержке дыхания", — поделился ощущениями спортсмен.
Целью благотворительного забега было привлечение внимания к проблеме детского церебрального паралича (ДЦП) и помощи детям, которые страдают данным заболеванием.
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