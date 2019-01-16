Розничная цена на бензин выросла на барнаульских заправках. Это связано с повышением ставки НДС с 18 до 20%. Об этом Amic.ru сообщил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Эксперт также рассказал, стоит ли ждать дальнейшего роста цен на бензин и как отразится на стоимости рост акцизов.

По словам Юрия Матвейко, цены подросли примерно на 1,7%. И рост цен на бензин был ожидаемым в связи с повышением ставки НДС.

"Оптовые цены на бензин на нефтебазах нефтяных компаний выросли в первый рабочий день года на 1,7%. Позже на эту же цифру увеличились цены на АЗС", — рассказал собеседник.

Эксперт выразил надежду, что цена будет держаться на этом уровне до конца марта.

"На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было озвучено, что цены на топливо будут держаться на одном уровне до 31 марта. И я считаю, что до конца марта никаких изменений в этом направлении нам ожидать не стоит. Поэтому будем надеяться, что не будет каких-то резких скачков цены на нефть, тогда и розничные цены будут тоже на этом уровне сохранены", — считает Матвейко.

Он отметил, что если бы не решение высших должностных лиц, то стоимость дизельного топлива была бы выше на 6-7 рублей, а стоимость бензина — на 3-4 рубля.

А уже в апреле стоимость бензина будет складываться из цены на нефть.

"Если цена на нефть пойдет в гору, то оптовые и розничные цены также у нас пойдут вверх. Все просто, только цена вырастает до 65 долларов за баррель и выше, то нефть и нефтепродукты активно отправляются на экспорт. Соответственно, на российском рынке возникает дефицит, что толкает цены вверх. А если цена на нефть будет варьироваться где-то в районе 55-60 долларов за баррель, то нам, возможно, не придется ждать каких-то резких скачков цен на топливо. В таком случае, она будет меняться в пределах инфляционных процессов, не более того. Но будем надеяться, что рынок будет стабилен и по итогам года цены на АЗС не превысят инфляцию", — выразил надежду Матвейко.

По словам вице-президента Российского топливного союза, рост акцизов на розничных ценах на топливо пока не отразился и, скорее всего, не повлияет на них до конца марта.

"Перед Новым годом было снижение оптовых цен на сумму акцизов. Мне кажется, что это было сделано умышленно, чтобы в январе не было резкого скачка в 3-4 тысячи рублей за тонну. Во-первых, тогда упала мировая цена на нефть и, соответственно, снизились оптовые цены. Ну а сейчас, в связи с изменением налогового законодательства и с ростом акцизов, оптовые цены просто вернулись на декабрьский уровень. Но на рознице это пока не отразилось, и я думаю, что до 31 марта цены будут стабильны", — считает он.

Напомним, что водителей Алтайского края начали готовить к росту цен на топливо еще в начале января. На заправках начали появляться таблички с надписью: "Уважаемые клиенты! Увеличение розничных цен на топливо в январе 2019 года связано исключительно с повышением НДС с 18% до 20%".