Среда, 16 Январь, 07:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Почувствовали ли вы повышение цен с Нового года и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?

Спецпроекты

$ 67,08
€ 76,95
251192
Обь
9см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Рост цен на бензин: как долго и на сколько подорожает топливо в Алтайском крае

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Сейчас цены на бензин на барнаульских заправках подросли на 1,7%

Фото: novosti-segodnja1.ru

Розничная цена на бензин выросла на барнаульских заправках. Это связано с повышением ставки НДС с 18 до 20%. Об этом Amic.ru сообщил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Эксперт также рассказал, стоит ли ждать дальнейшего роста цен на бензин и как отразится на стоимости рост акцизов.

По словам Юрия Матвейко, цены подросли примерно на 1,7%. И рост цен на бензин был ожидаемым в связи с повышением ставки НДС.

"Оптовые цены на бензин на нефтебазах нефтяных компаний выросли в первый рабочий день года на 1,7%. Позже на эту же цифру увеличились цены на АЗС", — рассказал собеседник.

Эксперт выразил надежду, что цена будет держаться на этом уровне до конца марта.

"На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было озвучено, что цены на топливо будут держаться на одном уровне до 31 марта. И я считаю, что до конца марта никаких изменений в этом направлении нам ожидать не стоит. Поэтому будем надеяться, что не будет каких-то резких скачков цены на нефть, тогда и розничные цены будут тоже на этом уровне сохранены", — считает Матвейко.

Он отметил, что если бы не решение высших должностных лиц, то стоимость дизельного топлива была бы выше на 6-7 рублей, а стоимость бензина — на 3-4 рубля.

А уже в апреле стоимость бензина будет складываться из цены на нефть.

"Если цена на нефть пойдет в гору, то оптовые и розничные цены также у нас пойдут вверх. Все просто, только цена вырастает до 65 долларов за баррель и выше, то нефть и нефтепродукты активно отправляются на экспорт. Соответственно, на российском рынке возникает дефицит, что толкает цены вверх. А если цена на нефть будет варьироваться где-то в районе 55-60 долларов за баррель, то нам, возможно, не придется ждать каких-то резких скачков цен на топливо. В таком случае, она будет меняться в пределах инфляционных процессов, не более того. Но будем надеяться, что рынок будет стабилен и по итогам года цены на АЗС не превысят инфляцию", — выразил надежду Матвейко.

По словам вице-президента Российского топливного союза, рост акцизов на розничных ценах на топливо пока не отразился и, скорее всего, не повлияет на них до конца марта.

"Перед Новым годом было снижение оптовых цен на сумму акцизов. Мне кажется, что это было сделано умышленно, чтобы в январе не было резкого скачка в 3-4 тысячи рублей за тонну. Во-первых, тогда упала мировая цена на нефть и, соответственно, снизились оптовые цены. Ну а сейчас, в связи с изменением налогового законодательства и с ростом акцизов, оптовые цены просто вернулись на декабрьский уровень. Но на рознице это пока не отразилось, и я думаю, что до 31 марта цены будут стабильны", — считает он.

Напомним, что водителей Алтайского края начали готовить к росту цен на топливо еще в начале января. На заправках начали появляться таблички с надписью: "Уважаемые клиенты! Увеличение розничных цен на топливо в январе 2019 года связано исключительно с повышением НДС с 18% до 20%".

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

16.01.2019 07:01
Пионер

На сколько цены на без выросли до нового года, в связи с ростом НДС? С понедельника на вторник 92 на роснефти на 65 копеек вырос.

Какое основание, кроме посевной, для роста стоимости бензина с 31 марта?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:19
Разруха, граффити и много зелени: как выглядел Нагорный парк в нулевые 0
07:03
Сбросить панцирь: действенные методы избавления от псориаза 2
06:48
Спасти корову от ведьм: традиции праздника Гордеев день 16 января 0
06:32
Родители поймут: мемы, бьющие не в бровь, а в глаз 0
06:17
Белое одеяло: снегопады вернутся в Алтайский край 16 января 0
06:01
Рост цен на бензин: как долго и на сколько подорожает топливо в Алтайском крае 1
05:04
Туроператоры озвучили стоимость самого дорого путешествия прошлого года 0
04:08
В Минпросвещения прокомментировали идею сделать ЕГЭ добровольным 0
03:09
В мурманских отделениях "Почты России" начали продавать пиво 1
02:07
Петербуржец взял в заложники врача скорой и требовал вылечить мать 0
01:04
Задержанные украинские моряки отказались от показаний в суде 0
00:07
Медведев призывает снизить нагрузку на предпринимателей 1
23:47
В Таиланде суд назначил Насте Рыбке и Алексу Лесли условный срок 0
23:24
У бывшего главы Серпуховского района нашли имущества на 10 млрд рублей 0
23:04
Ростуризм выступил против введения налога на выезд из России 0
22:47
Голикова отчиталась о снижении уровня бедности в РФ 1
22:27
Обвиняемого в убийстве мэра Гданьска арестовали на три месяца 0
22:04
Россиян захотели обложить налогом на выезд из страны 3
21:47
Роскомнадзор вновь потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты 0
21:28
В Барнауле устранили коммунальную аварию 0
21:12
Шойгу: на перевооружение ВС в 2019 году потратят около 1 трлн рублей 0
20:47
Песков объяснил отсутствие у Путина смартфона 1
20:22
Депутат Рады назвал "черметом" корабли, переданные Украине Западом 0
20:06
В правительстве согласовали новые меры по льготной ипотеке для семей 0
19:48
Зонд из Китая провел биологические исследования на Луне 0
19:21
В саратовской школе частично обрушилась крыша из-за снега 0
19:08
Коротко о главном: "машины-подснежники", зарплаты учителей и дело Белобородова
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 января
18:48
Спортсмен пробежал 50 километров при 60-градусном морозе в Якутии 2
18:21
Голикова рассказала, когда произойдет переход от убыли к приросту населения 6
18:06
Виктор Томенко участвует в Гайдаровском экономическом форуме 4
17:50
Джеффа Монсона прооперировали в Челябинской области 0
17:34
Под Новосибирском выставили на продажу замок за 135 млн рублей 1
17:21
Процесс над бывшим управделами губернатора Алтайского края стартует в Барнауле 0
17:15
Процент по ипотеке повысился в Алтайском крае 1
17:06
Песков рассказал, как Путин получает зарплату и пенсию 2
16:52
Опрос: число жертв харассмента в России растет вместе с возрастом 4
16:41
Прокуратура проверит, почему в Барнауле из-за гололеда травмируются сотни людей 7
16:32
Роскачество составило рейтинг безопасных наушников 0
16:22
Карякин перевернулся и потерял шансы на победу в "Дакаре": видео 0
16:12
В Британии депутат перенесла роды из-за голосования по Brexit 0
16:03
11 участков под производство и гаражи разыграют на аукционах в Барнауле 0
15:50
Ответственность для собственников брошенных авто хотят ввести алтайские депутаты 17
15:41
Зарплаты алтайских журналистов оказались самыми маленькими в Сибири 2
15:34
Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула: пострадали оба водителя 0
15:24
Россиян предупредили о росте активности гриппа в Европе 0
15:12
Водитель Lexus в Барнауле получил срок за "пьяное" ДТП и гибель двух человек 0
15:04
Евгения Боровикова покинет пост главы алтайской ЛДПР 3
14:52
День Серафима Саровского: что можно и нельзя делать 15 января 1
14:41
3 рубля за перевод: ЦБ собирается снизить комиссию за транзакции 2
14:34
Три станции метро закрыли в Москве из-за подтопления 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.