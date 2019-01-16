16 января отмечается народный праздник Гордеев день. В эту дату православная церковь почитает память святого мученика Гордия Каппадокийского и святого пророка Малахии. А согласно народным традициям, только в этот день можно снять порчу. Рассказываем обо всех приметах, связанных с Гордеевым днем.

Кто такой святой Гордий?

Народный праздник получил свое название благодаря святому мученику Гордию (или Гордею). Живший в IV веке в Каппадокии (на территории современной Турции) будущий святой поступил на военную службу. За боевые успехи он получил звание сотника, но когда начались языческие гонения на христиан, поменял оружие на проповедь и посвятил себя церкви. В 320 году Гордий, защищая христиан от язычников в Кесарии Каппадокийской, вынес мучительные пытки, а после был обезглавлен по приказу правителя города.

При чем здесь Малахия?

Другие названия праздника 16 января — Гордей и Малахия, День Малахии Доильницы, Малахий, Оберег коровы. Именно 16 января православная церковь чтит память еще одного святого — последнего из ветхозаветных пророков Малахию. Он был провидцем, жил в IV веке до нашей эры. Малахия обличал народ в недостатке усердия, а священнослужителей — в уклонении от веры, пороках и богохульстве. Малахия предсказывал пришествие Иисуса и грядущий Страшный Суд.

Что нужно и нельзя делать в этот день?

На Руси считалось, что в Гордеев день нельзя чем-либо хвастаться, иначе можно потерять то, чем гордишься.

Нежелательно выполнять тяжелую работу вечером 16 января — так можно навлечь на себя беду.

Чтобы поселить в доме счастье, нужно обязательно поставить на стол творог и блюда из него.

Народ верил, что Гордеев день — лучшее время для исцеления от порчи.

Какие традиции есть в этот день?

Главный обычай, господствовавший в народе на Гордеев день, призывает оберегать коров от ведьм. Согласно поверью, уставшие после святочных гуляний ведьмы могли похитить коровье молоко, что неминуемо вело к гибели скота. Во избежание мора крестьяне на Руси просили домового уберечь домашних животных. Вечером над воротами зажигали рождественскую свечу, а внизу ставили миску со свежим творогом.

Спасти коров помогала и овсяная каша на молоке, причем потчевали ей и самих хозяев дома, и скот.

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