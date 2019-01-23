Кратчайший пункт из точки А в точку Б — его постоянно ищут застройщики Барнаула. На пути обязательно будет масса препятствий. Каких именно? Журналисты amic.ru поговорили об этом с руководителем компании-застройщика ООО "Простор" Сергеем Гартманом. Его компания построила новую "сталинку" на Привокзальной, 45. Дом готов. Квартиры активно продаются, а значит, Сергей Константинович не по наслышке может рассказать обо всех этапах возведения новых многоэтажек.

- Всё начинается с проекта. Можно ли сказать, что если он утвержден — это уже полдела?

- С одной стороны, конечно, да. Удачный проект — это залог успеха. С другой, чтобы его утвердить, нужна масса нюансов. Но в нашем случае на градостроительном совете проект одобрили относительно легко, так как он для города представляет эстетическую ценность — классическая архитектура — "сталинка", дополненная современными деталями.

- А какие вообще бывают этапы и на каких стадиях застройщика поджидают неприятные сюрпризы?

- Их несколько, и трудности могут возникнуть везде. Например, поиск и подготовка площадки — на это может уйти несколько месяцев. Подземный цикл — коммуникации, котлован, количество подземных уровней — тоже дело не одного дня и месяца. Возведение коробки при монолитном типе - как раз случай ЖК "Парк Победы" — занимает в среднем месяца четыре. Этап внутренних работ может длиться от шести месяцев до нескольких лет, это зависит от применяемых технологий. Строительно-монтажные работы, проведение всех необходимых коммуникаций, благоустройство прилегающей территории — эти и другие этапы таят в себе много подводных камней. Например, требования пожарной безопасности могут поменять чуть ли не перед сдачей дома. Даже обычные моменты в заполнении бумаг - это всё дополнительные сроки.

- У вас были такие ситуации, из-за которых пришлось задержать строительство?

- В нашем случае можем говорить о небольшом опережении сроков. Изначально речь шла о втором квартале 2019 года. Сейчас январь, а 12-этажка уже готова.

- Какие документы должны быть у застройщика, чтобы покупатели были уверены — стройка действительно завершена?

- Законодательство меняется. Так, в этом году ввод зданий в эксплуатацию регламентируется ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Там сказано, что соответствующее разрешение предоставляют местные власти. Застройщику, по сути, необходимы два документа: заключение о соответствии всем требованиям проектной документации и технических регламентов; а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- И в итоге, сколько в среднем уходит на возведение новостройки в Барнауле?

- Если позволяет площадка, если увеличить число грузоподъёмных механизмов, то можно качественно построить в среднем за 2-3 года, у нас так и вышло. Совсем скоро жильцы смогут заехать в свои квартиры в центре города.

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ООО ОП "Барнаулкапстрой"— офис продаж

Адрес: ул. Папанинцев, 114

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