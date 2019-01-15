Фото: Саратовская областная служба спасения
Кровля чердака школьной пристройки обрушилась во вторник, 15 января, в Саратовской области. В результате ЧП никто не пострадал, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС региона.
Уточняется, что инцидент произошел в Новоузенске.
По предварительной информации, причиной обрушения стал пласт снега, который скопился на крыше.
На учебу в школе инцидент не повлиял. По данным областного управления МЧС, занятия в школе продолжаются.
Ранее отмечалось, что в конце декабря и в начале новогодних праздников в Саратовской области были сильные снегопады, снег шел и в минувшие выходные.
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