Фото: Минтранс Алтайского края
Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев признал, что не всегда остановочные павильоны в Барнауле очищаются качественно от снега и гололеда.
"Такая проблема действительно существует, но она всегда возникает в период снегопадов. Та дорожная техника, которая работает в Барнауле, не всегда способна убрать снежный вал. Эту ручную работу выполняют уже дворники и те организации, которые обслуживают муниципалитет", — сообщил Александр Дементьев во вторник, 15 января, во время рабочей поездки в Первомайский район.
Ранее прокурор Барнаула Владимир Елизаров организовал проверку соблюдения закона при содержании улично-дорожной сети города. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом стало сообщение СМИ о сотнях травмированных горожан на дорогах.
Статистику о полученных барнаульцами травмах предоставил краевой Минздрав. Так, "Вести Алтай" выпустили материал, что с 4 по 11 января в Барнауле пострадали почти 400 человек. За два месяца зимы — больше тысячи горожан, 328 человек лежат в больнице. Сейчас в травмпункты обращаются до восьми человек в день. Чаще всего горожане ломают руки и ноги.
Многие жалуются, что жителям, чтобы не упасть прямо под автобус, приходится прыгать с бордюра на ступеньку транспорта. Прокуратура города проверит соблюдение законодательства при содержании улично-дорожной сети с участием районных прокуратур и сотрудников ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.
Комментарии
Проблема есть, весной решим.
То, что проблема есть, знают все. Почему эта проблема не решается? Сколько миллиардов, триллионов долларов на нашим муниципалитетам для уборки снега?