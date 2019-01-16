Депутат Алтайского краевого Заксобрания, справедливоросс Людмила Суслова призвала обеспечить безопасность работы газового оборудования за счет государства, а не собственников жилья, передает пресс-служба партии.
Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме внесла законопроект о создании условий для предотвращения взрывов бытового газа в жилых домах. Справедливороссы предлагают устанавливать автоматизированную систему контроля за обеспечением газовой безопасности. И сделать это за счет средств Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах, но так, чтобы это не привело к увеличению взносов жителей.
По словам Сусловой, внедрение такой системы было бы идеальным вариантом.
"Я за это, что называется, двумя руками "за". Главная задача — определиться с источниками финансирования. На мой взгляд, необходима государственная программа с достаточным финансовым наполнением. Она должна включать в себя ревизию всего газового комплекса, изношенного, как и другие инженерные системы, до предела. Следующий этап — его модернизация, опять же, в комплексе, где замена плит на более современные — только часть целого процесса", — прокомментировала она.
Людмила Суслова считает важным и четкий контроль над исполнением обязательных требований, предъявляемых к установке, эксплуатации и ремонту индивидуального и общедомового оборудования.
"Главная задача — чтобы финансовая нагрузка в рамках реализации этого проекта не стала непосильной для собственников жилья", — добавила депутат.
Напомним, 31 декабря взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске унес жизни 39 человек.
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