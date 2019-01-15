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В правительстве согласовали новые меры по льготной ипотеке для семей

, ИА "Амител"
Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей

Фото: chebo.pro

Кабмин согласовал новые меры поддержки для семей с детьми, которые взяли ипотечные кредиты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на панельной дискуссии "Социальная триада: демография — занятость — доходы" в рамках Гайдаровского форума, пишет РБК.

Речь идет об увеличении льготного периода кредитования, предоставлении субсидий и списании части долга по кредиту за счет государства.

По словам Голиковой, в конце декабря вместе с мерами по Дальнему Востоку, в отношении других семей приняли дополнительные меры по ипотеке, в частности, "это увеличение периода, на который устанавливается ль​готная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита".

Кроме этого, семьи получат возможность получить субсидию исходя из размера ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 4 процентных пункта.

Среди новых мер поддержки называются единовременное возмещение кредитору за счет бюджета части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, в размере 10% задолженности по ипотечному кредиту, но не больше 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей.

В данный момент максимальный срок действия спецпрограммы субсидирования ипотечных ставок для семей равен восьми годам, однако данное ограничение будет снято, добавил глава Минтруда Максим Топилин.

"Сейчас срок кредита ограничен до 8 лет. Договорились о том, что эти ограничения будут сняты, то есть насколько семья взяла ипотечный кредит, настолько программа будет погашать эту часть до 6%", — цитирует издание слова министра.

В данный момент в РФ действуют также меры поддержки для семей с детьми по ипотеке, которые глава РФ Владимир Путин предлагал в рамках "демографической перезагрузки".

О необходимости подобной перезагрузки президент заявил в ноябре 2017 года. Затем срок действия программы маткапитала продлили до конца 2021 года, семьи с низкими доходами получили право на ежемесячную выплату из маткапитала при рождении второго ребенка. А семьи, в которых появились второй и третий ребенок, попали в спецпрограмму субсидирования ипотечных ставок (расходы на обслуживание ипотеки больше 6% годовых берет на себя государство).​ ​Сообщалось, что на реализацию программы, сроки действия которой не уточнялись, из бюджета будет выделено 600 миллиардов рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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