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Кабмин согласовал новые меры поддержки для семей с детьми, которые взяли ипотечные кредиты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на панельной дискуссии "Социальная триада: демография — занятость — доходы" в рамках Гайдаровского форума, пишет РБК.
Речь идет об увеличении льготного периода кредитования, предоставлении субсидий и списании части долга по кредиту за счет государства.
По словам Голиковой, в конце декабря вместе с мерами по Дальнему Востоку, в отношении других семей приняли дополнительные меры по ипотеке, в частности, "это увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита".
Кроме этого, семьи получат возможность получить субсидию исходя из размера ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 4 процентных пункта.
Среди новых мер поддержки называются единовременное возмещение кредитору за счет бюджета части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, в размере 10% задолженности по ипотечному кредиту, но не больше 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей.
В данный момент максимальный срок действия спецпрограммы субсидирования ипотечных ставок для семей равен восьми годам, однако данное ограничение будет снято, добавил глава Минтруда Максим Топилин.
"Сейчас срок кредита ограничен до 8 лет. Договорились о том, что эти ограничения будут сняты, то есть насколько семья взяла ипотечный кредит, настолько программа будет погашать эту часть до 6%", — цитирует издание слова министра.
В данный момент в РФ действуют также меры поддержки для семей с детьми по ипотеке, которые глава РФ Владимир Путин предлагал в рамках "демографической перезагрузки".
О необходимости подобной перезагрузки президент заявил в ноябре 2017 года. Затем срок действия программы маткапитала продлили до конца 2021 года, семьи с низкими доходами получили право на ежемесячную выплату из маткапитала при рождении второго ребенка. А семьи, в которых появились второй и третий ребенок, попали в спецпрограмму субсидирования ипотечных ставок (расходы на обслуживание ипотеки больше 6% годовых берет на себя государство). Сообщалось, что на реализацию программы, сроки действия которой не уточнялись, из бюджета будет выделено 600 миллиардов рублей.
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