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Депутат Рады Игорь Мосийчук в эфире канала NewsOne назвал "черметом" военные корабли, которые передают Киеву страны Запада, а также заявил об отсутствии в стране "нормального" военно-морского флота, передает РИА Новости.
"Но мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране", — цитирует агентство слова Мосийчука.
Он добавил, что Украине необходимо развивать свое судостроение и флот, размещая заказы на постройку кораблей внутри страны.
Парламентарий подчеркнул, что до тех пор, пока страна не будет иметь мощный военно-морской флот, с ней "никто считаться не будет".
Агентство напоминает, что в конце сентября 2018 года Береговая охрана Штатов передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Экс-командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев посчитал, что данные катера не добавят мощи флоту Украины, а только создадут проблемы, что приведет к "корабельному кладбищу".
В ноябре прошлого года Америка также направила Украине предложение о передаче стране списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
В свою очередь командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что власти Киева почти уничтожили судостроительную отрасль страны
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