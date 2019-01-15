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Наличие смартфона предусматривает полную прозрачность, в связи с чем президент не может его иметь. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова газете "АиФ".
Отвечая на вопрос, как Владимир Путин обходится без смартфона, представитель Кремля спросил, "а как ранее люди обходились без телефона".
"Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", — добавил Песков.
Он также сообщил, что глава РФ черпает сведения из газет и журналов, а также из интернета.
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