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Порядка триллиона рублей хотят потратить в 2019 году на закупку новейшего оружия и техники для ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Минобороны, генерала армии Сергея Шойгу.
Он отметил, что всего "на реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных Сил в текущем году предусмотрено более 1,44 триллиона рублей". Большая часть (71%) пойдет на серийные закупки новейших образцов. К концу года доля современного вооружения и техники должна будет составлять 67%.
Предполагается, что в 2020 году доля современного оружия и техники в российских вооруженных силах вырастет до 70%.
При этом министр обороны отметил, что нужен "жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств" со стороны "руководителей всех уровней".
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