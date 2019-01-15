Фото: google-bewertungen-kaufen.de
Роскомнадзор (РКН) вновь направил в корпорацию Google требование о необходимости присоединиться к Федеральной государственной информационной системе для фильтрации запрещенного в России контента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
"Второй запрос о необходимости присоединения к ФГИС направлен в Google", — цитирует агентство его слова.
В ответ на вопрос, оплачен ли компанией штраф на неприсоединение к ФГИС в размере полумиллиона рублей, Ампелонский ответил отрицательно. У американской корпорации есть время до 20 февраля.
Ранее РКН оштрафовал Google за несоблюдение российского законодательства. В ведомстве подчеркивают, что операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого им необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе, которая содержит список перечень таких страниц. При этом представителям Google не раз разъясняли эти требования.
В РКН добавили, что, если компания не начнет исполнять законодательство, будет возбуждено еще одно административное дело, а штраф будет равен уже 700 тысячам рублей.
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