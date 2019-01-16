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В десятках почтовых отделений Мурманской области в продаже появилось пиво. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональный филиал "Почты России".
Уточняется, что пиво появилось на прилавках 40 из 152 работающих в регионе отделений.
По словам главного специалиста по корпоративным коммуникациям Олеси Голушковой, продажа пива "позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи".
Она добавила, что население сможет купить на почте лишь качественную сертифицированную продукцию, а ее продажа строго соответствует действующим законам.
Согласно информации Роспотребнадзора, на которые ссылается Голушкова, каждый год в среднем 1250 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и суррогатов.
Нововведение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Ряд пользователей начали иронизировать по поводу новшества, кто-то понял аргументы почтовиков, а другие выступили против продажи пива на почте.
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