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Суд польского города Гданьск арестовал на три месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве мэра Павла Адамовича. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя городской прокуратуры.
Вооруженный ножом мужчина атаковал Адамовича вечером в воскресенье, 13 января, на благотворительном концерте. Мэра несколько раз ударили ножом, в том числе в область сердца. Днем ранее он умер в больнице, не приходя в сознание.
Суд, рассмотрев ходатайство прокуратуры, решил арестовать подозреваемого Стефана В. на три месяца. При необходимости арест продлят.
Фигуранту дела уже предъявили обвинение в убийстве. В ходе допроса мужчина вину не признал.
Мотивы напавшего на мера официально не сообщаются. По словам очевидцев, перед нападением мужчина кричал, что его незаконно приговорили к тюрьме. Известно, что нападавший — 27-летний местный житель, которого судили за ограбления банков. Несколькими неделями ранее он вышел из тюрьмы.
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