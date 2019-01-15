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Численность граждан РФ, которые живут за чертой бедности, за девять месяцев прошлого года снизилась на 0,5 п. п. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.
Она сообщила, что в 2015 — 2016 годах уровень бедности в целом по стране был равен 13,3%, однако в 2017 году впервые после 2012 года уровень бедности вновь начал снижаться — до 13,2%.
Голикова, ссылаясь на данные Росстата, рассказала, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель равнялся 13,8%.
Кроме этого, она сообщила, что в 2020 году могут изменить методику расчета прожиточного минимума.
"Мы ожидаем получить результаты работы этой группы в 2020 году", — заявила вице-премьер, говоря о подготовке новой методики расчета прожиточного минимума.
Голикова напомнила, что понятие прожиточного минимума ввели в РФ в 1992 году как временное решение на период экономической стабилизации.
"Для того чтобы не совершать в этом вопросе "революций", не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной перед нами задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки", — сообщила вице-премьер, отметив, что такую работу начал Минтруд в рамках межведомственной группы. Итоги ее работы будут подведены в 2020 году.
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