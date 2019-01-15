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Ростуризм выступил против введения налога на выезд из России

, ИА "Амител"
Ведомство считает неотъемлемым правом граждан свободно выбирать направления поездок

Фото: jetnews.com.mx

Федеральное агентство по туризму не поддерживает предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.

Советник главы ведомства Андрей Монаков отметил, что Ростуризм считает неотъемлемым право россиян свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со желаниями и возможностями. Это касается также и зарубежных поездок.

Монаков подчеркнул, что реализация данного права не должна облагаться дополнительными налогами.

Напомним, ранее появилось информация, что российские предприниматели предложили ввести налог в размере 500 рублей на выезд из страны. Они считают, что его нужно взимать как с иностранцев, так и с россиян.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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