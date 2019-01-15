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У бывшего главы Серпуховского района нашли имущества на 10 млрд рублей

, ИА "Амител"
У Александра Шестуна обнаружили 565 земельных участков и 22 автомобиля

Фото: delovesti.ru

Генпрокуратура готовит материлы для суда, в которых потребует передать государству имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ведомства Александра Куренного и канал "Эфир".

В Генпрокуратуре полагают, что Шестун обратил в свою пользу государственное имущество, предварительно, стоящее десять миллиардов рублей.

"Имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам", — отметил Куренной.

Прокуроры нашли у Шестуна свыше 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки, которые оформлены на 40 юрлиц и номинальных директоров, которые находились под контролем бывшего главы района.

"Таким образом, на балансе Шестуна сейчас находится свыше 13 430 000 квадратных метров недвижимости, это почти 1,5 тысячи гектаров муниципальной земли, принадлежавшей государству", — цитирует агентство Куренного.

Он заявил, что значительную часть земли уже распродали, ее размер и стоимость устанавливается.

В личность пользовании экс-главы Серпуховского района и его семьи прокуроры нашли дом и земельный участок в Сосновом Бору площадью 17 гектаров.

"Он как глава района в 2007 году выделил [эту землю] сам себе, для чего провел ряд фиктивных аукционов, в последующем была цепочка фиктивных собственников, и сейчас это в его владении", — цитирует агентство Куренного.

Также во владении подконтрольных Шестуну структур, по данным ГП, находятся две базы отдыха в Серпуховском районе. У экс-чиновника нашли и автопарк из 22 машин общей стоимостью около 27 миллионов рублей.

СК подозревает Шестуна в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. По данным следствия, в 2008-2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб оценивается в 62,8 миллиона рублей.

Следствие переквалифицировало данные обстоятельства в мошенничество, а в деле появились еще два фигуранта — Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Их объявили в розыск.

Шестун вину не признает и полагает, что уголовное преследование связано с его планами переизбраться главой района. Проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них расположены три больших ТЦ и другие объекты. По предъявленным обвинениям Шестуну грозит до десяти лет тюрьмы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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