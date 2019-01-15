Фото: micccp.com
Гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич и россиянина Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также шестерых человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, признали себя виновными. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на консультанта по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтана Фини, который присутствовал на заседании.
По его словам, Вашукевич и Кириллов с шестерыми обвиняемыми признали свою вину. Их приговорил суд в Паттайе к условным срока заключения. Вскоре их депортируют в Белоруссию и РФ.
Агентство напоминает, что десяток иностранцев — преимущественно россиян и белорусов — взяли под стражу в Таиланде в конце февраля прошлого года за незаконное проведение в Паттайе секс-тренинга. Одними из организаторов мероприятия, участие в котором принимали свыше 40 туристов из РФ, были Алекс Лесли и Настя Рыбка. Их обвиняли в нелегальной трудовой деятельности в Таиланде, за которую грозит до двух лет лишения свободы или штрафа в размере до 100 тысяч батов (свыше 3 тысяч долларов).
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