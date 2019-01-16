Фото: airnavigation.ru
Если РФ хочет решить задачу экономического рывка, то нужно пересмотреть систему требований в транспорте, экологии и промышленной безопасности. Такое заявление сделал российский премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума, пишет РИА Новости.
"Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей и пересмотреть систему требований, прежде всего, к таким наиболее зарегулированным секторам: транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор", — цитирует агентство слова премьера. Данную задачу можно решить при помощи механизма "регуляторной гильотины".
Гайдаровский форум проходит в столиц РФ с 15 по 17 января. Форум "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" организовали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
Комментарии