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Полицейские задержали петербуржца за то, что он не выпускал из квартиры врача скорой помощи и угрожал ей расправой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД.
ЧП произошло около 15:00 понедельника, 14 января, в одной из квартир в доме № 3 по улице Куйбышева. Медики приехали на помощь 80-летней хозяйке квартиры. Агентство уточняет, что на вызов прибыла женщина-врач из неотложки районной поликлиники.
Сын пациентки потребовал вылечить его мать и отказался выпускать медика из квартиры. Женщине удалось вызвать стражей порядка, которые задержали петербуржца. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".
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