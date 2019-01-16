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Глава Минпросвещения Ольга Васильева выступила против предложения сделать ЕГЭ добровольным. Соответствующий вопрос прозвучал на Гайдаровском форуме, пишет "Российская газета".
"Нет. Это единая оценка знаний, это большой социальный лифт", — цитирует издание ответ Васильевой.
Также министр заявила, что единая система оценки знаний должна быть неразрывно связана с едиными образовательными стандартами, с той качественной базой, которую необходимо получить всем школьникам.
Издание напоминает, что ранее Васильева также выступила за то, чтобы отказаться от системы натаскивания на единый госэкзамен.
"Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать. В Англии, например, этого делать на уроках в принципе нельзя — только факультативно", — заявила тогда Васильева. "Думаю, и для нас здесь возможны варианты — родители не должны оплачивать такое количество репетиторов", — добавила министр, призвав вспомнить прошлое — ведь дополнительные занятия и факультативы всегда существовали при школе.
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