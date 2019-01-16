Фото: pegaskrasnoyarsk.ru

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дорогих туров, которые организовали ее члены. Рейтинг с описаниями путешествий и ценой в расчете на одного человека появился на сайте ассоциации, пишет РБК.

На последнем месте в топ-15 туров по России и за рубежом оказался 19-дневный речной круиз на теплоходе "Михаил Булгаков" по маршруту "Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Самара — Волгоград — Астрахань — Саратов — Ульяновск — Чебоксары — Рыбинск — Москва", который организовала компания "Мостурфлот". Туристы проживали в двухкомнатной каюте с балконом, а также питались в отдельном ресторане "с более разнообразным" меню за 300 тысяч рублей на человека.

Одним из самых интересных туров считается путешествие на корабле Le Boreal из Аргентины к берегам Антарктиды, которое организовал туропреатор BSI Group для группы из восьми человек 29 декабря прошлого года. Одному человеку такое путешествие обойдется в 890 тысяч рублей. Данный тур находится на восьмом месте рейтинга.

Открывает пятерку лучших отдых семьи из пяти человек в Биаррице (Франция). За 3 недели в отеле Du Palais 5* семьям пришлось отдать 8,2 миллиона рублей или 1,63 миллиона на человека. При этом перелет в стоимость не входил.

На четвертой строчке расположился тур на Мальдивы с проживанием в приватной вилле отеля St. Regis. За 11 ночей и трансферы (без авиабилетов) туристы заплатили 1,76 миллиона рублей на человека. ​

"Бронза" досталась сразу трем турам стоимостью 1,8 миллиона рублей на человека. Это новогодний отпуск в Куршевеле (2 недели в отеле Barriere Les Neiges 5* и индивидуальная новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, без авиаперелета); тур на Мальдивы (перелет не включен, лишь трансфер, проживание и питание в отеле One&Only Reethi Rah 5*), а также летнее путешествие на итальянский остров Сардиния (10 ночей в отеле Pitrizza 5*, без перелета).

Второе место досталось летнему отпуску в Турции, в отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*. Отдых без учета стоимости билетов обошелся россиянам в 3,3 миллиона рублей на человека.

А лидером стало путешествие по РФ для семьи из пяти человек. Стоимость отпуска равна 7 миллионам рублей на человека. В эту цену вошли перевозка, проживание, питание, а также "элементы экскурсионной программы и VIP-услуги", отмечает АТОР. Компания-организатор предпочла не раскрывать свое название и делиться подробностями о туре.