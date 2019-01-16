Путин назвал новую церковь на Украине опасным политиканством

Президент России Владимир Путин в интервью сербскому изданию "Вечерние новости" заявил, что создание автокефальной православной церкви на Украине является политическим проектом. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
"Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы", — сказал Путин.
По его мнению, речь в данном случае не идет о духовной жизни: "Мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же, как нет речи и о самостоятельности "Православной церкви Украины". На деле она полностью подконтрольна Стамбулу".
Россия, как уточнил Путин, не будет вмешиваться в церковные процессы на Украине.
"Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность", — заявил президент.
Также он подчеркнул, что на Украине остается каноническая православная церковь, которая абсолютно независима в своих действиях.
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