Президент России Владимир Путин в интервью сербской газете "Политика" заявил, что России не нужна гонка вооружений и Москва готова к переговорам с Вашингтоном о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Интервью опубликовано на сайте Кремля.
По словам Путина, США выполняют международные соглашения по контролю над вооружениями выборочно, а именно в той части, которая отвечает интересам Вашингтона.
"Заявление о намерении выйти из ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий", — сказал Путин.
Он отметил, что у такой политики будут негативные последствия. В то же время, Россия не будет "закрывать глаза на развертывание американских ракет". Он также отметил, что в ответ на прямую угрозу безопасности Москва будет вынуждена применить меры.
"Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений", — добавил президент.
Путин подчеркнул, что в декабре Москва была готова к диалогу с Вашингтоном для сохранения ДРСМД, и в декабре американской стороне направили несколько предложений по данному вопросу.
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