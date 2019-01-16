Первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил в Госдуме, что некоторые сказки формируют у россиян веру в легкое получение вознаграждений и вредят формированию культуры финансовой грамотности, сообщает агентство "Москва".
"Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо", — сказал Швецов.
Он подчеркнул, что с возрастом подобные установки переходят в финансовые отношения.
По словам Швецова, необходимо изменить сказки и формировать культуру финансовой грамотности.
"Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно", — добавил Швецов.
Комментарии
В сказках именно младший брат дурак, читайте внимательно.
Сказки и сказы пережили многих деятелей, переживут и Швецова. Фольклор по заказу не пишут, его слагает мудрость народная.
Нужно не сказки менять, а не допускать шпану во власть!
Если переписать сказки, то дети станут финансово грамотными? Может лучше в школе ввести уроки финансовой грамотности вместо пестиков с тычинками... или вместо тригонометрии
оказывается сказки виноваты, что мы бедно живем, во как
А может из "сказки" под названием конституция, которую сочинили американские писатели выкинуть статью про центробанк, а то корон для их топ-манагеров уже не хватает!
Очередной способ бабло слямзить...
Ну банкир - это работяга тот еще. Тоже мне, - старший брат... Хе-хе...
Да наоборот, у нас все как в сказке, вот раньше все было общее, а потом - "бах" по щучьему велению, по хотению некоторых "Иванушек" во власти имущество общее, стало имуществом частным, их и их друзей. И до сих пор так происходит. А вы тут про финансовую грамотность.
да вся беда от этих "сказок" "У бывшего главы Серпуховского района нашли имущества на 10 млрд рублей"
16.01.2019 09:31 Причем, навряд ли это его... тему в целом почитайте - там несколько лет проблемы. У этого чувака проблемы начались, когда он прокурорских размотал по игорному бизнесу в подмосковье, когда посадили прокурорских. После он пожаловался президенту на силовиков, когда гнуть начали... после жалобы его и забрали.
Чем больше информационной свободы, тем более понимаешь, что "элита" - злобные идиоты.
Каждому возрасту - своё. В пять лет нужно обязательно детям читать такие сказки. Лучше всего еще после прочтения пообсуждать смысл сказки с ребеночком. В 15 лет - спокойно можно успеть и финансовую грамотность освоить и тригонометрию поучить (это же в чистом виде гимнастика для ума).
Главное общаться с ребенком и быть к нему внимательным.
надо не сказки запретить . А запретить кредиты населению. Оставить только предприятиям. И сказки переписывать не придётся. А то узаконенная ставка государством 400%. Вот главный сказочник.
Современная сказка
Старший брат пошёл работать на завод. Средний брат стал учителем. А Иванушка - дурачек пошёл работать чиновником. Теперь у него коттедж, яхта и виноградники.
16.01.2019 10:25
- гость -
А то. В сказках --- народная мудрость. Швецов тоже похоже из дурачков.