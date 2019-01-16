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Силуанов предложил навалиться, говоря о недостатках майских указов 2012 года

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что раньше регионам приходилось сокращать другие расходы, в том числе на развитие

Фото: gosrf.ru

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК заявил, что при реализации майских указов президента Владимира Путина 2012 года не хватало жесткой системы управления, подобной той, что создана в 2018 году.

"Вот если навалимся все вместе на решение тех задач, которые поставлены — будет эффект", — заключил Силуанов.

"Чего не хватало в прошлом шестилетнем периоде для реализации тех целей, которые поставлены были в 2012 году? Не хватало жесткой системы управления, вертикали. Сейчас у нас есть цели развития, национальные проекты, федеральные проекты, в регионах будут приниматься региональные проекты, конкретные мероприятия, которые все будут мониториться, все будут отслеживаться в единой системе. Такой системы у нас не было", — сказал Силуанов.

Он пояснил, что сегодня ситуация изменилась: "Требования указа 2012 года о повышении заработных плат для работников бюджетной сферы привели к тому, что значительная часть бюджетов регионов направлялась именно на эту цель".

Силуанов подчеркнул, что раньше регионам приходилось сокращать другие расходы, в том числе на развитие, чтобы выполнить положения указов о зарплатах.

"Сейчас мы посмотрели и учли этот опыт и все те задачи, которые мы ставим перед регионами. Если посмотреть весь масштаб задач, которые стоят в указе президента, то примерно 60% решаются через полномочия субъектов Российской Федерации, а значит, через их ресурсы. Так вот, все те дополнительные ресурсы, которые будут нужны для реализации задач, поставленных президентом, они на 95-98% будут осуществляться за счет поддержки из федерального центра", — заверил он.

За шесть лет на выполнение майского указа Путина из федерального центра будет направлено около 9 трлн рублей. "За счет субъектов Российской Федерации — чуть больше 4 трлн, но там будут переформатированы те ресурсы, которые сегодня уже есть, на задачи, которые стоят в указе", — пояснил Силуанов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.01.2019 09:35
Гость

Идиотов лечить даже бесполезно...

0  0
16.01.2019 09:55
- гость -

Т.е. 7 лет держались, а теперь еще 6? А может просто привлечь к ответственности саботажников...

0  0
16.01.2019 10:23
- гость -

Как их терпит ВВ. В окружении одни идиоты.Зарплаты огромные работы нет.

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