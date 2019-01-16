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СМИ: барнаульская семья заплатила 2,5 млн ипотеки, а ее лишили жилья

, ИА "Амител"
"Отжали так уже 12 квартир": горожанин считает себя жертвой банка

Фото: pixabay.com

Семья Тончинских 10 лет платила ипотеку, но все равно лишилась жилья, сообщают "Наши новости".

Житель Барнаула поведал журналистам грустную историю о том, как можно выплатить почти двойную стоимость квартиры, а потом в один прекрасный момент узнать о том, что она продана другим людям.

По словам Дмитрия Тончинского, они с супругой взяли недвижимость стоимостью 1,5 млн рублей в ипотеку на 15 лет. С тех пор на протяжении 10 лет семья в общей сложности выплатила банку почти двойную сумму кредита — 2,5 млн рублей.

Проблемы начались с того, что дата внесения ежемесячного платежа была слишком далека от времени получения зарплаты, и заемщики попросили перенести срок внесения платежа с 7 числа на 22.

Им отказали, но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время, за что начислялись пени. Из-за долгов по пени жилье выставили на торги.

Дмитрий через суд добился отсрочки исполнения решения до февраля 2018 года. Но вскоре к нему приехали неизвестные люди, сказав, что квартира продана.

"14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре, — рассказывает Тончинский. — Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир".

А в самом конце года — 28 декабря — семья должников вернулась домой и обнаружила, что замки поменяли и они не могут попасть внутрь.

"У нас там вещи, у нас там деньги, у нас там все документы, — жалуется глава семейства. — Мы как ушли на работу, так и остались в том что были".

Сейчас семья Тончинских пытается в судебном порядке отстоять возможность погасить ипотеку и вернуться в квартиру, в которой жили последние 10 лет. Они не намерены сдаваться и готовы дойти хоть до Верховного суда, лишь бы отстоять свое право вернуться в дом, за который они заплатили 2,5 млн рублей.


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Комментарии

16.01.2019 09:42
- гость -

Им отказали, но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время, за что начислялись пени. Из-за долгов по пени жилье выставили на торги.
Сказочные д...ы. Как после этого можно кого то винить???

0  0
16.01.2019 09:42
- гость -

но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время
т.е сами самые умные, а банк такой плохой айяяй...
поплачусь журналисту

0  0
16.01.2019 09:44
- гость -

одинаково написали)
.
а как вам вот это?:
Проблемы начались с того, что дата внесения ежемесячного платежа была слишком далека от времени получения зарплаты
а не судьба получить з\п и ОТЛОЖИТЬ до момента платежа?

0  0
16.01.2019 09:44
- гость -

Это по нашему - защищать русский мир за пределами страны, а россиян защищать некому, они попадают в лапы "своих людей"...

0  0
16.01.2019 09:46
- гость -

как защитить дурака от самого себя?

0  0
16.01.2019 09:48
- гость -

"14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре, — рассказывает Тончинский. — Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир".
Какие же сказочники))) Вовремя не платили за это и поплатились, все в рамках закона и договора

0  0
16.01.2019 09:49
- гость -

как защитить дурака от самого себя?
Как всегда, государство разродится на какой нибудь очередной дурацкий закон который ударит по кошелькам граждан

0  0
16.01.2019 09:50
- гость -

Надо было деньги от зарплаты до платежа держать на счете в том же банке, Еще бы какие-нибудь процентики получили, хоть и копеечные. А теперь хоть до Верховного суда иди, толку-то...

0  0
16.01.2019 09:51
- гость -

Фантастические идиоты!

0  0
16.01.2019 09:53
- гость -

интересно, а когда оформляли ипотеку о дате платежа речи не велось? или от радости в зобу дыханье сперло и они не вкурили, что им платить нечем будет?

0  0
16.01.2019 09:54
Митенька ржевский

Тогда пусть банк, коль он продал квартру, вернёт все выплаченные ему деньги, иначе это незаконное обогащение.

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16.01.2019 09:55
Митенька ржевский

И. кстати, что за банк, сотрудники которого "отжимают"?

0  0
16.01.2019 09:57
- гость -

закон -законом
я до сих пор не могу понять как можно реально быть уверенным в себе/жене/муже/родине
что будет через 10-20-30 лет
тут на полгода стараешься не загадывать

0  0
16.01.2019 09:58
- гость -

ну отказали вам в переносе дате платежа в этом банке, перевели бы ипотеку в другой банк, взять потребительский кредит что бы войти в график можно было, да куча вариантов. Поэтому пожалеть данных граждан можно лишь за отсутствие мозгов

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