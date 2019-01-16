СМИ: барнаульская семья заплатила 2,5 млн ипотеки, а ее лишили жилья

Семья Тончинских 10 лет платила ипотеку, но все равно лишилась жилья, сообщают "Наши новости".
Житель Барнаула поведал журналистам грустную историю о том, как можно выплатить почти двойную стоимость квартиры, а потом в один прекрасный момент узнать о том, что она продана другим людям.
По словам Дмитрия Тончинского, они с супругой взяли недвижимость стоимостью 1,5 млн рублей в ипотеку на 15 лет. С тех пор на протяжении 10 лет семья в общей сложности выплатила банку почти двойную сумму кредита — 2,5 млн рублей.
Проблемы начались с того, что дата внесения ежемесячного платежа была слишком далека от времени получения зарплаты, и заемщики попросили перенести срок внесения платежа с 7 числа на 22.
Им отказали, но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время, за что начислялись пени. Из-за долгов по пени жилье выставили на торги.
Дмитрий через суд добился отсрочки исполнения решения до февраля 2018 года. Но вскоре к нему приехали неизвестные люди, сказав, что квартира продана.
"14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре, — рассказывает Тончинский. — Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир".
А в самом конце года — 28 декабря — семья должников вернулась домой и обнаружила, что замки поменяли и они не могут попасть внутрь.
"У нас там вещи, у нас там деньги, у нас там все документы, — жалуется глава семейства. — Мы как ушли на работу, так и остались в том что были".
Сейчас семья Тончинских пытается в судебном порядке отстоять возможность погасить ипотеку и вернуться в квартиру, в которой жили последние 10 лет. Они не намерены сдаваться и готовы дойти хоть до Верховного суда, лишь бы отстоять свое право вернуться в дом, за который они заплатили 2,5 млн рублей.
Комментарии
Им отказали, но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время, за что начислялись пени. Из-за долгов по пени жилье выставили на торги.
Сказочные д...ы. Как после этого можно кого то винить???
но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время
т.е сами самые умные, а банк такой плохой айяяй...
поплачусь журналисту
одинаково написали)
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а как вам вот это?:
Проблемы начались с того, что дата внесения ежемесячного платежа была слишком далека от времени получения зарплаты
а не судьба получить з\п и ОТЛОЖИТЬ до момента платежа?
Это по нашему - защищать русский мир за пределами страны, а россиян защищать некому, они попадают в лапы "своих людей"...
как защитить дурака от самого себя?
"14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре, — рассказывает Тончинский. — Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир".
Какие же сказочники))) Вовремя не платили за это и поплатились, все в рамках закона и договора
как защитить дурака от самого себя?
Как всегда, государство разродится на какой нибудь очередной дурацкий закон который ударит по кошелькам граждан
Надо было деньги от зарплаты до платежа держать на счете в том же банке, Еще бы какие-нибудь процентики получили, хоть и копеечные. А теперь хоть до Верховного суда иди, толку-то...
Фантастические идиоты!
интересно, а когда оформляли ипотеку о дате платежа речи не велось? или от радости в зобу дыханье сперло и они не вкурили, что им платить нечем будет?
Тогда пусть банк, коль он продал квартру, вернёт все выплаченные ему деньги, иначе это незаконное обогащение.
И. кстати, что за банк, сотрудники которого "отжимают"?
закон -законом
я до сих пор не могу понять как можно реально быть уверенным в себе/жене/муже/родине
что будет через 10-20-30 лет
тут на полгода стараешься не загадывать
ну отказали вам в переносе дате платежа в этом банке, перевели бы ипотеку в другой банк, взять потребительский кредит что бы войти в график можно было, да куча вариантов. Поэтому пожалеть данных граждан можно лишь за отсутствие мозгов