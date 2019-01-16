СМИ: барнаульская семья заплатила 2,5 млн ипотеки, а ее лишили жилья

Семья Тончинских 10 лет платила ипотеку, но все равно лишилась жилья, сообщают "Наши новости".

Житель Барнаула поведал журналистам грустную историю о том, как можно выплатить почти двойную стоимость квартиры, а потом в один прекрасный момент узнать о том, что она продана другим людям.

По словам Дмитрия Тончинского, они с супругой взяли недвижимость стоимостью 1,5 млн рублей в ипотеку на 15 лет. С тех пор на протяжении 10 лет семья в общей сложности выплатила банку почти двойную сумму кредита — 2,5 млн рублей.

Проблемы начались с того, что дата внесения ежемесячного платежа была слишком далека от времени получения зарплаты, и заемщики попросили перенести срок внесения платежа с 7 числа на 22.

Им отказали, но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время, за что начислялись пени. Из-за долгов по пени жилье выставили на торги.

Дмитрий через суд добился отсрочки исполнения решения до февраля 2018 года. Но вскоре к нему приехали неизвестные люди, сказав, что квартира продана.

"14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре, — рассказывает Тончинский. — Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир".

А в самом конце года — 28 декабря — семья должников вернулась домой и обнаружила, что замки поменяли и они не могут попасть внутрь.

"У нас там вещи, у нас там деньги, у нас там все документы, — жалуется глава семейства. — Мы как ушли на работу, так и остались в том что были".

Сейчас семья Тончинских пытается в судебном порядке отстоять возможность погасить ипотеку и вернуться в квартиру, в которой жили последние 10 лет. Они не намерены сдаваться и готовы дойти хоть до Верховного суда, лишь бы отстоять свое право вернуться в дом, за который они заплатили 2,5 млн рублей.