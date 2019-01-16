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СМИ: барнаульская семья заплатила 2,5 млн ипотеки, а ее лишили жилья

, ИА "Амител"
"Отжали так уже 12 квартир": горожанин считает себя жертвой банка

Фото: pixabay.com

Барнаульская семья Тончинских 10 лет платила ипотеку, но все равно лишилась жилья, сообщают "Наши новости".

Житель краевой столицы поведал журналистам грустную историю о том, как можно выплатить почти двойную стоимость квартиры, а потом в один прекрасный момент узнать о том, что она продана другим людям.

По словам Дмитрия Тончинского, они с супругой взяли недвижимость стоимостью 1,5 млн рублей в ипотеку на 15 лет. С тех пор на протяжении 10 лет семья в общей сложности выплатила банку почти двойную сумму кредита — 2,5 млн рублей.

Проблемы начались с того, что дата внесения ежемесячного платежа была слишком далека от времени получения зарплаты, и заемщики попросили перенести срок внесения платежа с 7 числа на 22.

Им отказали, но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время, за что начислялись пени. Из-за долгов по пени жилье выставили на торги.

Дмитрий через суд добился отсрочки исполнения решения до февраля 2018 года. Но вскоре к нему приехали неизвестные люди, сказав, что квартира продана.

"14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре, — рассказывает Тончинский. — Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир".

А в самом конце года — 28 декабря — семья должников вернулась домой и обнаружила, что замки поменяли и они не могут попасть внутрь.

"У нас там вещи, у нас там деньги, у нас там все документы, — жалуется глава семейства. — Мы как ушли на работу, так и остались в том что были".

Сейчас семья Тончинских пытается в судебном порядке отстоять возможность погасить ипотеку и вернуться в квартиру, в которой жили последние 10 лет. Они не намерены сдаваться и готовы дойти хоть до Верховного суда, лишь бы отстоять свое право вернуться в дом, за который они заплатили 2,5 млн рублей.


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Комментарии

16.01.2019 09:42
- гость -

Им отказали, но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время, за что начислялись пени. Из-за долгов по пени жилье выставили на торги.
Сказочные д...ы. Как после этого можно кого то винить???

0  0
16.01.2019 09:42
- гость -

но Тончинские все равно вносили платежи в удобное для них время
т.е сами самые умные, а банк такой плохой айяяй...
поплачусь журналисту

0  0
16.01.2019 09:44
- гость -

одинаково написали)
.
а как вам вот это?:
Проблемы начались с того, что дата внесения ежемесячного платежа была слишком далека от времени получения зарплаты
а не судьба получить з\п и ОТЛОЖИТЬ до момента платежа?

0  0
16.01.2019 09:44
- гость -

Это по нашему - защищать русский мир за пределами страны, а россиян защищать некому, они попадают в лапы "своих людей"...

0  0
16.01.2019 09:46
- гость -

как защитить дурака от самого себя?

0  0
16.01.2019 09:48
- гость -

"14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре, — рассказывает Тончинский. — Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир".
Какие же сказочники))) Вовремя не платили за это и поплатились, все в рамках закона и договора

0  0
16.01.2019 09:49
- гость -

как защитить дурака от самого себя?
Как всегда, государство разродится на какой нибудь очередной дурацкий закон который ударит по кошелькам граждан

0  0
16.01.2019 09:50
- гость -

Надо было деньги от зарплаты до платежа держать на счете в том же банке, Еще бы какие-нибудь процентики получили, хоть и копеечные. А теперь хоть до Верховного суда иди, толку-то...

0  0
16.01.2019 09:51
- гость -

Фантастические идиоты!

0  0
16.01.2019 09:53
- гость -

интересно, а когда оформляли ипотеку о дате платежа речи не велось? или от радости в зобу дыханье сперло и они не вкурили, что им платить нечем будет?

0  0
16.01.2019 09:54
Митенька ржевский

Тогда пусть банк, коль он продал квартру, вернёт все выплаченные ему деньги, иначе это незаконное обогащение.

0  0
16.01.2019 09:55
Митенька ржевский

И. кстати, что за банк, сотрудники которого "отжимают"?

0  0
16.01.2019 09:57
- гость -

закон -законом
я до сих пор не могу понять как можно реально быть уверенным в себе/жене/муже/родине
что будет через 10-20-30 лет
тут на полгода стараешься не загадывать

0  0
16.01.2019 09:58
- гость -

ну отказали вам в переносе дате платежа в этом банке, перевели бы ипотеку в другой банк, взять потребительский кредит что бы войти в график можно было, да куча вариантов. Поэтому пожалеть данных граждан можно лишь за отсутствие мозгов

0  0
16.01.2019 10:03
- гость -

Тогда пусть банк, коль он продал квартру, вернёт все выплаченные ему деньги, иначе это незаконное обогащение.
С какого хрена? По вашей логике тогда любой кредит, вклад это тоже незаконное обогащение?)
проценты за пользование 1,5 млн рублей на протяжение 10 лет кто должен платить?
Ну какую то копеечку им выплатят, разницу между тем за сколько продали квартиру и сколько долга оставалось

0  0
16.01.2019 10:03
- гость -

а вопрос на самом деле в другом. Много шума в последнее время про МФО и ростовщические проценты. Мол нельзя выдать 10 000, а забрать 30 000. Почему банкам тогда это можно? Где предельная сумма долга про которую так ЦБ печется?

0  0
16.01.2019 10:09
- гость -

их дело (банков и МФО) предложить а вот согласиться или нет это дело ведь добровольное?
почему куча людей живут не взяв ни единого кредита а кто то полжизни в долгах

0  0
16.01.2019 10:09
- гость -

у меня одного ощущение что большая часть комментариев написана одним гостем?
что-то прослеживается явная заинтересованность

0  0
16.01.2019 10:13
- гость -

"14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре, — рассказывает Тончинский. — Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир"
Ну и врет же данный товарищ не стесняясь, судя по информации из решений суда, квартира продана 25.11.2017 г. и он еще 19.01.2018 г. знал об этом, когда пытался обжаловать продажу. То есть он целый год жил в чужой квартире!

0  0
16.01.2019 10:14
Кот.Без сапог.

16.01.2019 10:03
- гость -
Так то они 10 лет платили. Т.е. банк дождался полный выплаты суммы, а потом ещё и квартиру решил отжать. Даже не за задолженность. а за платежи в другие даты. И народ ещё и банк оправдывает.... Да уж, людишки...

0  0
16.01.2019 10:17
- гость -


16.01.2019 10:09
- гость -
а как говорится если кажется... то...

я вот не оправдываю банк
если бы это был единичный случай то да, человека кинули -обманули
а если система то нефиг лазить в нее и еще хочу плачу а хочу нет

0  0
16.01.2019 10:17
- гость -

с этим правительством скоро всех выкинут на улицу!

0  0
16.01.2019 10:21
- гость -

по сути недостаточно информации сколько оставалось выплатить и за какую сумму продали квартиру. Может там оставалось долг тысяч 500, квартиру продали за 1,5 ляма если с первых торгов, если со с вторых то на 25 % меньше. Разницу им выплатят. Посмотрел бы на жалеющих тут эту семью, если бы это были ваши деньги занятые незнакомому человеку и который бы еще ставил вам условия...

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16.01.2019 10:30
- гость -

Ну какие пени могут набежать, если платить ежемесячно, но с опозданием в несколько дней?

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16.01.2019 10:31
- гость -

И что, банк бедный терпел 10 лет, а потом решил наказать? Или недоговаривает мужик?

0  0
16.01.2019 10:31
- гость -

мда, почитал решение, взяли 1.5 ляма под 14% годовых в 2006 году и за все это время не удосужились даже снизить процентную ставку по ипотеке

0  0
16.01.2019 10:37
- гость -

Ну какие пени могут набежать, если платить ежемесячно, но с опозданием в несколько дней?
8 и 22 это не несколько дней а почти пол месяца)))

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