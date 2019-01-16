Новосибирск вошел в шестерку интернет-зависимых городов России

Новосибирск вошел в ТОП-20 цифровых городов России, оказавшись на шестом месте, пишет НДН.ИНФО со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market.
Для формирования рейтинга респондентам задавались следующие вопросы: "Вы каждый день выходите в Интернет?" "Довольны ли вы качеством и скоростью Интернета (в вашем регионе)?" "Интернет для вас — это развлечение или необходимость?"
В итоге Новосибирск занял в рейтинге шестое место. Первые пять мест заняли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону.
Также авторы исследования выяснили, что жители России предпочитают выходить в Интернет через: смартфоны (63%), ПК (23%) и планшеты (16%).
В числе необходимых интернет-сервисов респонденты назвали электронную почту, банковские сайты или приложения, портал госуслуг и социальные сети. На портале госуслуг большинство интересуется прежде всего разделами "ЖКХ", "Родители и дети", "Запись к врачу", "Проверка штрафов", "Восстановление и получение документов".
Опрос проводился в 20 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2400 респондентов.
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