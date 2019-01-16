Фото: Amic.ru
Новую систему пополнения транспортных карт через платежные сервисы Сбербанка и интернет-сайт МУП "Центртранс" внедрили в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"Новый сервис функционировал в тестовом режиме: пополнить таким способом можно было только транспортные карты с тарифным планом "Электронный кошелек". С 15 января сервис действует на всех видах транспортных карт, включая персональные. Это значит, что пополнить баланс транспортной карты может любой барнаулец, у которого есть подключение к сервисам "Сбербанк онлайн" или доступ в интернет", — подчеркивают в мэрии.
Городские власти добавляют, что при пополнении транспортной карты одним из указанных способов следует учитывать, что после внесения платы пополнение транспортной карты осуществляется непосредственно на транспортном терминале кондуктора (водителя) при оплате проезда.
В этом случае транспортный терминал распечатает два чека: первый — о пополнении транспортной карты, а второй — об оплате проезда.
Таким образом, баланс транспортной карты не изменится до момента активации на терминале кондуктора или водителя.
Также барнаульцам настоятельно рекомендуют совершать операцию пополнения баланса транспортной карты не менее чем за 24 часа до оплаты проезда.
Комментарии
а сделать возможность оплаты любой картой, как во всем цивилизованном мире, впадлу штоль?
16.01.2019 10:36
- гость -
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Какой же Вы наивный.
Вот смотрите- бабки, которые у Вас на банковской карте- они у Вас на банковском счёте, и ими рапоряжается банк. А бабки, которые на транспортной карте лежат на счёте у трамвайщиков... чуете разницу?
Вы что же, думаете, что эти транспортные карты придуманы для вашего удобства? Да фига с два- они придуманы, чтобы воровать технологично
а то
"Отметим, что МУП "Центртранс" получает с каждой поездки транзакцию в размере 4,6%. Фактически это один рубль с каждого пассажира" (c)
Это конечно хорошее улучшение, но где конкретно в Сбербанк-онлайн выбирать этот платеж? Неужели так сложно написать инструкцию?
Кому нужно.
Инструкция для мобильного приложения Сбербанк «Онлайн»:
➤ Скачайте бесплатное Мобильное приложение Сбербанк «Онлайн» на Вашем телефоне. Пройдите идентификацию.
➤ Следуйте пунктам меню: Платежи → раздел Остальное → в поисковой строке наберите «Транспортная карта» → выберите «Транспортная карта (г.Барнаул)» (в дальнейшем данный запрос останется в истории запросов)
➤ Введите номер транспортной карты (9 цифр – указан на карте).
➤ Укажите сумму пополнения и подтвердите оплату.
Автоплатеж подключается через пункт «Автоплатежи» → Введите в строке поиска «Транспортная карта»
Инструкция для web-версии Сбербанк «Онлайн»:
➤ Войдите в Сбербанк Онлайн через www.sberbank.ru
➤ Следуйте пунктам меню: Платежи и переводы → раздел Товары и услуги → Транспорт
➤ Выберите «Транспортная карта (г. Барнаул)».
➤ Введите номер транспортной карты (9 цифр – указан на карте).
➤ Укажите сумму пополнения и подтвердите оплату одноразовым паролем.
Автоплатеж подключается в пункте меню «Мои автоплатежи» > «Подключить Автоплатеж» > «Товары и услуги» категория «Транспорт»
https://tk-barn.ru/popolnenie-transportnyx-kart-cherez-bankomaty-i-platezhnye-servisy-pao-sberbank-rossii.html
16.01.2019 11:37
- гость -
а то
"Отметим, что МУП "Центртранс" получает с каждой поездки транзакцию в размере 4,6%. Фактически это один рубль с каждого пассажира" (c)
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Но ведь проезд для пассажира по карте дешевле чем за деньги. Так где конкретно вас как потребителя "обворовали"?
Так где конкретно вас как потребителя "обворовали"?
этот рубль пошел не автобусникам, а прокладке, автобусники не дополучили денег и включили этот недополученный рубль в тариф, то есть я стал платить за проезд больше, чем я бы платил без навязанной услуги МУП "Центртранс"...