Новосибирск имеет шансы впервые в истории провести мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году, сообщает info.sibnet.ru. Об этом на пресс-конференции заявил градоначальник Анатолий Локоть.
По его словам, помимо столицы Новосибирской области на это право претендуют еще девять российских городов: Белгород, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург и Ярославль.
Для того, чтобы технически соответствовать требуемому для проведения столь престижного турнира уровню, необходимо успеть запустить региональный волейбольный центр.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны: строители и игроки местного ВК "Локомотив" заложили камень на месте будущего спортивного сооружения.
Согласно проекту, центр будет включать три блока. Предполагается, что крупнейший из них сможет вместить около 5 тысяч болельщиков.
Комментарии
Это было бы здорово!!!
Возрос бы туризм на Алтае.
В сибири еще не было столь масштабных мероприятий.