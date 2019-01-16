Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства приглашает принять участие в международном выставочном форуме "ПРОДЭКСПО – 2019".
ПРОДЭКСПО — это самое авторитетное ежегодное событие в сфере продовольствия и напитков, которое более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.
По итогам Общероссийского рейтинга выставок "ПРОДЭКСПО" признана лучшей в России по тематике "Продукты питания". Тематика форума очень широка — от кондитерской продукции до корма для домашних животных.
Выставка проводится в Москве с 11 по 15 февраля 2019 года. Работа компаний происходит в формате коллективного стенда, который составляет 35 кв.м.
Участие в выставке вместе с Центром поддержки экспорта бесплатно для компаний Алтайского края, отвечающих следующим требованиям:
- регистрация компании на территории Алтайского края;
- наличие компании в Реестре субъектов малого и среднего бизнеса ФНС;
- отсутствие процесса ликвидации или реорганизации в компании на момент подачи заявки.
Подробную информацию об организаторах и условиях участия можно получить по телефону 8 800 222 8322, регистрация на мойбизнес22.РФ
Расширьте границы своего бизнеса вместе с нами!
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