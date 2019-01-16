Депутат Госдумы предложил ввести единый стандарт фасовки яиц

Депутат Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов, пишет "Парламентская газета"
"В настоящее время молочные продукты реализуются в таре по 900 миллилитров стоимостью, сопоставимой полноценному литру; яйца — в таре по 9 штук. Аналогичные приемы используются при продаже круп, сахара, масла и других продуктов питания в маломерных упаковках, визуально неотличимых от привычных для потребителей стандартов", — говорится в письме Дегтярева на имя Мантурова.
Дегтярев считает, что надо ввести единый стандарт — фасовка куриных яиц должна быть кратна десяти штукам, фасовка молока — кратна 0,25 литра, фасовка круп — кратна 0,5 килограмма.
Ранее россияне высмеяли квадратные упаковки яиц, в которых девять штук по цене десятка. Несмотря на то, что объемы фасовки многих продуктов питания уменьшаются, цены на них остаются прежними. И если девять яиц в упаковке можно посчитать, то, к примеру, объем молока на взгляд оценить непросто, особенно если объем чуть меньше, а цена привычная.
Эксперты полагают, что причина изменения упаковки заключается в стремительном росте цен. В частности, в прошлом году, по данным Росстата, яйца прибавили в цене 26%. Причем взрывной рост произошел в конце прошлого года — сразу на 15% в декабре по отношению к ноябрю.
Комментарии
ЛДПР и Дегтярёв в частности занимаются, как всегда, всякой чепухой. Помоечная часть общества, в простонародии называемая сетью, несколько дней обсуждала самую насущную проблему России - упаковку яиц. Проблема не стоит выеденного яйца, нормальному человеку чем разнообразнее упаковки, тем лучше, какая выгоднее он решит для себя сам и никакое законодательное регулирование здесь не нужно. И только сборищу подпевал запада и поддерживающим их закомплексованным неудачникам, постоянно сидящим в сетях, нужен очередной повод для проведения компании в стиле "кошка бросила котят - это Путин виноват". Обращать на них внимание это кормить троллей. Думаю, таким кормильцам в Думе не место, нужно иметь мужество не идти на поводу у всевозможных крикунов и нытиков.
надо не с весом упаковки бороться, а обязать продавцов помимо цены упаковки продукта на ценнике указывать и цену за 1 кг продукта...
народ закрыл глаза на рост пенсионного возраста, цен, НДС, курса доллара, цен на бензин, ЖКХ, но правительство ударило по самому больному- по яйцам!