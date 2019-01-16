Молодые ученые опорного Алтайского государственного университета стали победителями программы "У.М.Н.И.К" Фонда содействия инновациям, направленной на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей.
Руководитель научного коллектива, магистрант биологического факультета, лаборант лаборатории биоинженерии АлтГУ Владимир Конарев представил на конкурс проект под названием "Разработка тест-системы для детекции грибов вида Alternaria alternata и A. tenuissima на основе мультиплексной ПЦР в реальном времени".
"Мы разрабатываем тест-систему, с помощью которой можно провести проверку зерна на наличие грибковых инфекций. Вместо стандартной ПЦР мы предложили провести более точный метод полимеразной цепной реакции в реальном времени. В данный момент в России не существует тест-системы по выявлению указанного нами в проекте вида грибковых заболеваний, поэтому в данном научном направлении мы будем первыми. В 2020 году мы должны получить первый образец тест-системы", — пояснил Владимир Конарев.
По итогам первого года реализации проекта молодых исследователей АлтГУ в рамках гранта Фонда содействия инновациям будет выполнен подбор праймеров, сконструированы специфические зонды, подобраны субоптимальные условия протекания ПЦР-реакции в реальном времени. По окончании второго года ученые намерены завершить разработку и проверку тест-системы в полевых условиях.
"Проект по разработке тест-системы был представлен в декабре 2018 года на конкурсе инновационных проектов, организованном Центром развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ в формате экспертной сессии "Startup-вуз". Данная работа вызвала живой интерес у экспертов и в итоге завоевала первое место конкурса. Это хорошо проработанный и актуальный проект, предлагающий решить одну из проблем сельского хозяйства — заражение грибковыми заболеваниями сельхозкультур. А поскольку Алтайский край является одним из лидеров в Российской Федерации по производству пшеницы, разработка молодых ученых АлтГУ будет востребована", — подытожила директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ Ольга Высоцкая.
Комментарии
Молодцы ребята! АлтГУ рулит!
Никакой уникальности. Метод ПЦР известен. Он сложен, дорог и ещё сырой. Метод, который охватывает два вида грибов - очень мал и практически не имеет смысла.