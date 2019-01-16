Лыжный марафон "Динамо — Зимари — Динамо" состоится в Барнауле 20 января, сообщает сайт организатора мероприятия компании "Мария-Ра".
Жителей и гостей краевой столицы приглашают пробежать на лыжах до 50 км дистанции по "Трассе Здоровья". Участников ждут свыше тысячи призов.
Кроме того, на лыжне организованы четыре пункта питания. Разместятся они на старте и точках, соответствующих 5, 15 и 25 км дистанции. Там спортсмены могут отведать сладостей и выпить горячего чая.
"Даже если вы не в силах пройти на лыжах все 50 км, то просто приезжайте на "Трассу здоровья" на лыжную или пешую прогулку", — обращаются к местным жителям организаторы.
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