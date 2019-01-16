Число банков в России может сократиться на 5-8% за год

Число банков в России продолжит сокращаться в среднем на 5-8% в год до 2024 года — такой прогноз представила на Гайдаровском форуме генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова, пишет РБК.
За несколько лет без лицензии остались более 400 банков. Если, по данным ЦБ, на начало 2014 года в России насчитывалось 859 банков, то на 14 января 2019 года — 438.
"Сейчас на ближайшие пять лет мы прогнозируем, что процесс будет продолжаться, хотя, наверное, его острая фаза прошла", — сказала Трофимова, напомнив, что за последние несколько лет банковский сектор сокращался в среднем на 10% каждый год.
По словам Трофимовой, банки будут уходить с рынка в большей степени по экономическим причинам, в меньшей — по причинам ведения недобросовестной деятельности. К экономическим причинам относятся банкротство, дефолт, добровольная сдача лицензии, слияние и поглощение.
По оценкам аналитиков АКРА, доля прямого и непрямого присутствия государства в банковской системе в 2018 году выросла до 72%, что на 12% больше по сравнению с уровнем 2014 года (60%).
По мнению экспертов, число банков в России сокращается на фоне слабой динамики экономики и крайне высокой доли госсектора, что приводит к невозможности небольших игроков находить качественную клиентскую базу. В результате банк постепенно сжимается и теряет способность окупать ежегодно возрастающие затраты на содержание банковской лицензии.
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